Desio: la Casa delle Donne celebra l’8 marzo in tutta la città con le storie dei talenti femminili Greta Thunberg e Maria Callas, Rosa Luxemburg e Madre Teresa di Calcutta: sono alcune delle figure scelte dalla Casa delle Donne di Desio per celebrare l’8 marzo raccontando le loro storie per tutta la città.

Da Greta Thunberg a Maria Callas, da Rosa Luxemburg a Madre Teresa di Calcutta.

«Nonostante le restrizioni per il Covid – spiega Franca Biella presidente dell’associazione- vogliamo lasciare un segno anche in questo 8 marzo. Abbiamo pensato ad un’iniziativa simbolica, attraverso brevi storie di donne che mettono in luce l’intraprendenza e la capacità creativa del mondo femminile. Ogni donna di cui parliamo ha un talento particolare».

Le immagini delle “donne di talento” con le loro storie, accompagnate da fiocchi gialli, sono state affisse all’esterno della sede della Casa delle Donne, in via Lampugnani, e poi in altri punti del centro città: largo Alpini, piazza Conciliazione, Corso Italia e via Garibaldi. Ci sono le storie di Maria Callas, la più famosa cantante lirica del 900, Coco Chanel che ha rivoluzionato il mondo della moda, le Suffragette italiane che fondarono la prima associazione per rivendicare i diritti per le donne di voto e parità salariale, fino ad arrivare a Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore, Loujain al Hatoloul nota attivista in Arabia Saudita rilasciata dopo 1001 giorni di carcere duro e Nasrin Sotoudeh avvocato e attivista iraniana condannata a 33 anni di carcere e 148 frustrate. Donne che non vanno dimenticate. L’iniziativa della Casa delle Donne è promossa in collaborazione con il comune di Desio.

