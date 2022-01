Desiani in coda al PalaBancoDesio quando ci si poteva vaccinare lì. Ora nonostante le dosi somministrate i contagi sono esplosi (Foto by Foto Paola Farina)

Desio fa la conta dei positivi: in una settimana contagiati più che raddoppiati, ora superano quota 1700 I vaccinati in città con una o unica dose sono 33.680 su una popolazione totale di 41654. I vaccinati con la dose booster sono 15.379. I non vaccinai sono 7477.

Sono più che raddoppiati in una settimana i positivi al Covid a Desio. Se il 31 dicembre erano 720, ora sono ben1785 i desiani contagiati, secondo i dati di Ats, comunicati venerdì mattina dal sindaco Simone Gargiulo. Un’impennata che, purtroppo, è in linea con quanto sta accadendo a livello nazionale, con i numeri da record che si susseguono ogni giorno. Il balzo dei contagi si è registrato durante le feste natalizie, in contemporanea con un numero elevatissimo di tamponi. Se da una parte i positivi aumentano, dall’altra parte sembra, per fortuna, che la situazione in ospedale sia sotto controllo.

I pazienti ricoverati per Covid all’ospedale di Desio sono 18, di cui uno con necessità di assistenza respiratoria, in base ai dati forniti dall’Asst Brianza. Un paio di giorni fa erano 19. Il numero resta quindi piuttosto stabile. Per far fronte alla quarta ondata, l’ospedale cittadino ha riaperto un’area per sub acuti. In confronto allo scorso anno, i numeri dei ricoverati sono comunque inferiori. Il 5 gennaio 2021 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Desio erano 45 (di cui 4 in terapia intensiva) contro i 18 attuali.

Per quanto riguarda i vaccini, invece, a Desio i vaccinati con una o unica dose sono 33.680 su una popolazione totale di 41654. I vaccinati con la dose booster sono 15.379. I non vaccinai sono 7477.

