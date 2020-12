Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio: evento con musica ad alto volume, arrivano i carabinieri Sabato sera i carabinieri di Desio sono intervenuti in un negozio di informatica dopo le segnalazioni dei residenti di musica ad alto volume. In corso c’era un evento di freestyle con un noto rapper.

I vicini di casa hanno chiamato il 112 per la musica ad alto volume e quando i carabinieri sono arrivati, intorno alle 23, hanno trovato venti persone, provenienti anche da fuori regione, in un negozio di informatica. È successo sabato sera a Desio.

In corso c’era un evento trasmesso in diretta sul social Twitch con la partecipazione del noto rapper Nitro. Per organizzatori e partecipanti sono scattate le sanzioni amministrative “anti-covid”, con l’immediata sospensione dell’evento.

In una nota diffusa anche sui canali social dell’artista, i legali dell’agenzia che ha organizzato l’evento - che è stato presentato come “una “battle” di freestyle, ossia una competizione di abilità tra rapper nell’improvvisare rime a cappella o su una base musicale, alla presenza del noto artista “Nitro” ” - hanno precisato che le forze dell’ordine hanno interrotto la serata, ma non avrebbero “effettuato alcuna sanzione anti-Covid, né rilasciato alcun verbale né tantomeno riscontrato violazione di alcuna norma igienico-sanitaria”.

