Desio: dieci anni di amministrazione Corti in otto pannelli distribuiti in città Il sindaco di Desio Corti a pochi mesi dalla fine del suo mandato consegna a otto pannelli distribuiti in città il suo bilancio di (doppio) mandato: dieci anni come sindaco della città.

Otto pannelli posizionati nei luoghi di passaggio più frequentati di Desio e una pubblicazione di 12 pagine formato A4 con foto e numeri di sintesi per raccontare alle famiglie desiane i risultati principali raggiunti dall’amministrazione di Roberto Corti in dieci anni di mandato.

Il sindaco uscente si congeda così dalla cittadinanza in prossimità della scadenza del suo impegno come primo cittadino. Il primo pannello sarà posizionato da domani in piazza Conciliazione e a seguire saranno collocati gli altri nelle vie e nelle piazze cittadine secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale. I pannelli resteranno visibili per tutta l’estate. Questa iniziativa è un anticipo del bilancio di mandato (una pubblicazione di una quarantina di pagine), che sarà pubblicato nei prossimi giorni e potrà essere consultato sul sito web del Comune di Desio.

Il Comune si è avvalso della consulenza scientifica e metodologica della società Refe, Strategie di Sviluppo Sostenibile, che ha scandagliato i documenti di programmazione e rendicontazione ufficiali dell’amministrazione comunale, ricavando i risultati fondamentali del doppio mandato del sindaco Roberto Corti, dal 2011 a 2021. Il bilancio di mandato è suddiviso in temi chiave politico amministrativi, ai quali sono stati associati i principali risultati, con foto e numeri: legalità e partecipazione, mobilità dolce e più sicura, riqualificazione del centro e dei quartieri, consumo zero di territorio e politiche ambientali orientate alla sostenibilità, servizi comunali online e attenzione ai bisogni, vecchi e nuovi, decisamente aumentati dopo il Covid.

Non manca una sezione dedicata al commercio cittadino, alla cultura e agli eventi con un focus su Villa Tittoni, alla collaborazione con le associazioni e alla riqualificazione del patrimonio scolastico e di quello sportivo.

«In queste pagine e in un documento più approfondito vogliamo ricordare l’impegno degli ultimi cinque anni e del primo mandato durante il quale abbiamo creato le condizioni per realizzare i progetti degli ultimi anni – scrive Corti nell’introduzione- Abbiamo dovuto convivere con i vincoli finanziari del patto di stabilità e impostare la necessaria programmazione, mettendo in ordine i conti in un periodo di risorse economiche scarse. In questo contesto, abbiamo impostato una politica amministrativa solida e trasparente mettendo in circolo anticorpi nei confronti della corruzione e della criminalità organizzata. Uno di questi anticorpi, voglio sottolinearlo, è stato il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative e l’invito alla partecipazione pubblica della città».

E ancora: «Abbiamo fatto una scelta di campo - conclude il primo cittadino uscente - tutelare il territorio libero e verde dalla speculazione edilizia selvaggia e avviare il ridisegno del centro e dei quartieri in modo da promuovere maggiori occasioni di incontro tra persone e incentivare una mobilità pensata anche per i pedoni e le biciclette. Questo e molto altro il nostro lascito a chi amministrerà dopo di noi per una Desio migliore».

