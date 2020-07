Desio: app “Zero code” per il Cup dell’ospedale e solo pratiche via e-mail alla Ats Telefonino e computer indispensabili per prenotare esami e visite, ma anche per la scelta del medico: spazio alla tecnologia per evitare assembramenti ma il rischio è che alcune fasce di popolazione restino “tagliate fuori”.

Gli esami del sangue all’ospedale di Desio vanno prenotati attraverso la app “zero code”, già in funzione da un paio di mesi al San Gerardo di Monza. Stesso procedimento anche per prenotare l’accesso agli sportelli del Cup, il centro unico prenotazione. E’ il metodo scelto dalla Asst di Monza, di cui fa parte Desio, in base alle raccomandazioni della Regione, per evitare assembramenti e fare in modo che l’accesso alle strutture sia effettuato in modo programmato.

Per utilizzare Zero code è necessario scaricare la app sul proprio telefonino, registrarsi e poi prenotare il prelievo. In alternativa, si può telefonare al contact center regionale ai numeri 800.638.638 da telefono fisso e 02.99.95.99 da cellulare da lunedì a sabato dalle 8 alle 20. C’è anche un numero di telefono di supporto all’uso della App, 0362.383273, attivo dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 13 alle 15. La App è semplice da utilizzare. Inutile dire, però, che per chi non è abituato ad avere a che fare con le nuove tecnologie, le procedure possono risultare difficili. Prenotare un esame può diventare complicato, soprattutto per gli anziani, ovvero la maggior parte degli utenti dei servizi. Non sempre il numero di telefono da fare in alternativa alla App risulta libero: può capitare di rimanere in attesa diversi minuti.

Lo stesso metodo viene applicato per il Cup: chi deve prenotare una visita, non può più recarsi al Cup quando vuole. Per evitare code e assembramenti, deve prenotare il proprio posto in anticipo, attraverso la App o per telefono. Una volta ottenuto l’appuntamento e assegnato il codice, può allora presentarsi allo sportello il giorno e l’ora indicati, per prendere l’appuntamento all’esame o alla visita. «Cambiano le modalità di accesso dettate dall’emergenza Covid – ha sottoliineato il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone – ma non cambia la qualità delle prestazioni. Grazie ai numeri di telefono dedicati e all’app, sarà possibile accedere alle strutture in tutta sicurezza, evitando code e assembramenti nell’ottica della salvaguardia di operatori e utenti».

Anche alla Ats (ex Asl) di via Foscolo non ci sono più code agli sportelli. Le pratiche devono essere inviate via mail. In questo caso, chi non è abile con le nuove tecnologie incontra problemi maggiori rispetto alla prenotazione di un esame in ospedale. All’ingresso della sede di via Foscolo, c’è un cartello che spiega: «Per tutte le prestazioni (iscrizione al servizio sanitario, esenzioni, scelta o revoca del medico di medicina generale, rilascio pin o spressione del consenso al Fse, occorre inviare la documentazione alla mail [email protected]». I documenti vanno prima scannerizzati e poi inviati via mail.

