Desio, a fuoco nella notte tre auto posteggiate in via Cascina Bolagnos

Incendio auto per cause in corso di accertamento nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto a Desio, in via Cascina Bolagnos. Alle 5 squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un Incendio di tre autovetture parcheggiate in strada. Le cause sono al vaglio degli inquirenti. Sono intervenuti un mezzo di primo soccorso di Desio, una autobotte di Bovisio Masciago e i carabinieri.

