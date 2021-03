“Dantedì”, a Briosco si fa una passeggiata virtuale nella Firenze del “sommo poeta”

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

In occasione del settecentenario dantesco, nella ricorrenza del “Dantedì”, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Comune di Briosco propone una passeggiata virtuale nella Firenze del “sommo poeta”: aneddoti, curiosità ed approfondimenti per ripercorrere insieme la storia della città e di uno dei suoi cittadini più illustri. L’evento di giovedì 25 marzo, ore 18.30 in streaming, sarà curato dalla dottoressa Eleonora Tonon, guida turistica abilitata di Firenze.

Per iscriversi e ricevere il link di accesso, scrivere a [email protected]

