Vimercate telecamera varco ztl via Vittorio Emanuele

Da aprile a Vimercate attiva la nuova telecamera Ztl in via Vittorio Emanuele: sperimentazione di trenta giorni Verranno registrati gli accessi dei veicoli ma non saranno elevate sanzioni, la fase servirà a comporre la banca dati di coloro che hanno diritto ad accedere alla Ztl tramite specifico contrassegno e che già da ora possono farne richiesta.

Tra pochi giorni esattamente dal 1° aprile sarà accesa la nuova telecamera installata sul varco di ingresso alla Zona a Traffico Limitato in via Vittorio Emanuele. Saranno 30 giorni di sperimentazione. Il mese di aprile servirà come periodo di pre-esercizio, nel quale saranno comunque registrati gli accessi dei veicoli ma non saranno elevate sanzioni attraverso l’utilizzo della telecamera.

La Ztl rimane in vigore a tutti gli effetti dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 7.30 del giorno successivo, dalle 9 del sabato alle 7.30 del lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali dalle 7.30 alle 7.30 del successivo giorno feriale. Le sanzioni per accesso non autorizzato potranno essere comminate dagli agenti in servizio presso il varco. Dopo questa fase sperimentale potranno accedere in centro a Vimercate negli orari di limitazioni al traffico solo i mezzi di residenti, disabili, forze dell’ordine, commercianti della zona e altre categorie di carico e scarico e servizio sanitario.

Il mese di pre-esercizio, ovvero quello di aprile, servirà a comporre la banca dati di coloro che hanno diritto ad accedere alla Ztl tramite specifico contrassegno e che già da ora possono farne richiesta al Comando di polizia locale, in modalità solo telematica compilando il form al link https://vimercate.comune-online.it/web/polizia-locale/polizia-locale.

