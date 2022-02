Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Crisi ucraina: delegazione di donne ricevuta dal sindaco di Seregno, sabato manifestazione in centro Sabato 26 febbraio è in programma una manifestazione di solidarietà con la comunità ucraina nella centrale piazza della Concordia. Il sindaco ha ricevuto una delegazione per condividere le notizie dopo l’attacco al paese da parte della Russia.

Un piccola delegazione di cittadine ucraine residenti a Seregno è stata ricevuta a mezzogiorno di giovedì, a palazzo Landriani-Caponaghi, dal sindaco Alberto Rossi dopo l’invito a seguito dell’evolversi della crisi nella loro nazione invasa dai carri armati russi, alle prime luci dell’alba di giovedì 24 febbraio.

In Seregno, secondo le ultime rilevazioni dell’ufficio anagrafe, sono 413 le persone residenti di nazionalità ucraina. A palazzo Landriani-Caponaghi sono state accolte Oksana Kolotynska e Inna Lupul, in rappresentanza della comunità giallo-blu, che hanno condiviso le loro preoccupazioni viste le notizie che arrivano dalle loro famiglie: aeroporti bombardati, strade distrutte, connazionali spaventati da quanto potrà accadere nei prossimi giorni.

Crisi ucraina la delegazione ricevuta a Seregno dal sindaco Alberto Rossi

Il sindaco Alberto Rossi ha espresso il sostegno di tutta la comunità seregnese e si è impegnato, alla luce della proposta di diverse associazioni in città, a collaborare alla costruzione di un momento in cui esprimere un gesto di sostegno ampio e condiviso per manifestare la vicinanza a questo popolo colpito dalla guerra.

Una manifestazione di solidarietà con la comunità ucraina è in programma per sabato 26 febbraio verso le 17 nella centrale piazza della Concordia.

