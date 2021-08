Crisi Afghanistan, Andrea Monti (Lega): «Ok aiutare i rifugiati, no mangiatoia accoglienza targata Pd» Sul tema dell’accoglienza ai profughi in fuga dall’Afghanistan, dopo l’apertura di Anci Lombardia, è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, il brianzolo Andrea Monti: «Ok gli aiuti, ma non diventi una mangiatoia dell’accoglienza targata Pd».

«Sono preoccupato per le parole del presidente di Anci Mauro Guerra, che chiede di ampliare la rete d’accoglienza. Aiutare chi ha collaborato con il Governo italiano in Afghanistan è giusto e sacrosanto. Chiedere che l’Europa, tutta quanta, appronti un piano per accogliere eventuali rifugiati anche. Ma non credo che spetti farlo ai nostri sindaci, già impegnati ad affrontare tante problematiche, soprattutto quella sui rischi Covid alla vigilia del delicato momento del rientro a scuola». Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti.

«Questa corsa a voler chiedere subito soldi per la rete dei centri di accoglienza», conclude Monti, «puzza un po’ troppo di voglia di resuscitare la vecchia gestione dei richiedenti asilo targata Pd, che sapeva di mangiatoia. Ai richiedenti asilo serve altro».

