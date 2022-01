Vimercate centro tamponi ex ibm (Foto by Michele Boni)

Covid: il nuovo punto tamponi all’ex Ibm di Vimercate slitta a lunedì Slitta a lunedì l’apertura del nuovo punto tamponi all’ex Ibm di Ibm: l’area è ancora in fase di allestimento il secondo punto tamponi di Vimercate.

È ancora in fase di allestimento il secondo punto tamponi di Vimercate e l’apertura è posticipata a lunedì 17 gennaio. Inizialmente il centro che ha trovato collocazione all’interno dell’area ex Ibm sarebbe dovuto entrare in funzione venerdì 14 gennaio, ma come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Mariasole Mascia «gli operai stanno sistemando i container e si partirà con il gruppo elettrogeno per avviare i test molecolari in attesa che vengano eseguiti i collegamenti della corrente».

Giovedì sono arrivati anche i bagni per il personale sanitario, dopo che nei giorni scorsi erano stati predisposte le strutture per gli spogliatoi di medici e infermieri. Quando tutto sarà completato verranno costituite due linee drive-through che resteranno aperte almeno 6 ore al giorno.

Questa operazione dovrebbe ridurre le code chilometriche di auto fuori dall’ospedale di Vimercate che la scorsa settimana invadevano addirittura la tangenziale est. La decisione di aprire questo secondo hub è stata presa dall’Asst Brianza in accordo con il Comune e soprattutto la società Vitali proprietaria dell’area, dove un tempo sorgeva l’Ibm.

