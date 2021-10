Covid, il generale Figliuolo in visita all’hub vaccinale all’ex Philips Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, ha visitato lunedì 4 ottobre l’hub vaccinale Energy Spring Park all’ex Philips, l’unico centro rimasto aperto a Monza.

Figliuolo in visita a Monza

Figliuolo soffermandosi negli ambienti monzesi ha definito “eccellente” il lavoro svolto dalla Lombardia nella campagna anticovid.



“Siamo orgogliosi di poter dare un aiuto concreto alla città di Monza, un territorio a cui dobbiamo molto sia come imprenditori che come persone - ha commentato GianMaria Bellazzi - Un aiuto per la città che non si ferma solo al centro vaccinale, che rappresenta la prima tappa del più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area ora dismessa e ha come mission la realizzazione di un quartiere di sviluppo sostenibile, sintesi di architettura, innovazione e benessere sociale”.

L’area di 3.500 mq è stata messa a disposizione della città lo scorso 26 aprile per rispondere all’esigenza del territorio di accelerare la vaccinazione di massa. L’area ex Philips sarà coinvolta in un piano di valorizzazione commerciale che comprenderà un supermercato e un’area ristoro, un piano di rigenerazione urbana con progetti condominiali e per il sociale e una riqualificazione degli immobili esistenti per una creazione di un nuovo polo tecnologico.

