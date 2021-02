Covid, chiusi due bar a Besana in Brianza: in un caso multati anche i 17 clienti

Due bar chiusi per cinque giorni a Besana in Brianza nel fine settimana per il mancato rispetto della normativa anti-covid. In un caso multati anche i 17 clienti presenti all’interno, con la saracinesca abbassata, dopo l’ora di chiusura.