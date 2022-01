Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate ospedale tamponi (Foto by Michele Boni)

Covid: a Vimercate apre il punto tamponi all’ex Ibm L’Asst Brianza ha deciso di aprire un secondo punto tamponi Covid a Vimercate: da venerdì 14 gennaio attive due linee drive through nell’area ex Ibm per alleggerire le code all’ospedale.

L’Asst Brianza ha deciso di aprire un secondo punto tamponi Covid a Vimercate. L’Azienda Socio Sanitaria ha trovato un accordo con la proprietà dell’area dell’ex Ibm, e con il Comune per mettere in funzione da venerdì 14 gennaio due linee per sottoporre i pazienti al test molecolare Covid nella frazione di Velasca all’uscita della Tangenziale Est.

L’ufficialità dell’Asst è arrivata nella giornata di lunedì 10 gennaio, che ha definito «il parcheggio del polo industriale il più adatto per questo tipo di servizio che si va a sommare ai centri tamponi dell’ospedale di Vimercate, Carate Brianza e Limbiate».

Al vaglio dell’Azienda Sanitaria c’erano anche altre due ipotesi per aprire un secondo punto tamponi nella Brianza Est: il parcheggio del Leroy Merlin di Caponago (che già aveva ospitato un drive through per studenti e insegnanti) o la sede della Croce Rossa di Agrate sulla Sp121.

La soluzione dell’area ex Ibm però è apparsa la più adeguata impattando meno sulla circolazione viabilistica, dopo che nelle ultime ore si era incontrata il Coc (centro operativo comunale) di Vimercate.

La struttura con le due linee drive- through dovrebbe funzionare almeno 6 ore al giorno e soprattutto dovrebbe alleggerire le lunghe code che si sono registrate nei giorni scorsi vicino all’ospedale di Vimercate. Qualche paziente per fare il test ha aspettato anche 5 ore e mezza in via Santi Cosma e Damiano.

