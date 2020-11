Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid: a Monza e Brianza da 7.443 contagiati a 18.046 in tre settimane L’escalation dei positivi, percentuale della popolazione positiva passata dallo 0,85% del 10 ottobre al 2,06% del 31 ottobre. Monza terza in Lombardia. Per percentuale di contagi svetta Limbiate (2,72%) seguita da Brugherio e Giussano.

La città di Monza, al 31 ottobre (2.829 contagiati, 219 deceduti da inizio pandemia), occupa il terzo posto in regione, dopo Milano e Brescia, per numero assoluto di contagi ma ha una percentuale superiore, rispetto a queste ultime, per numero di casi rapportati alla popolazione: 2,29% contro l’1,77% di Brescia e il 2,26% di Milano. Il 10 ottobre Monza era quinta dopo Milano, Brescia, Bergamo e Cremona. A livello provinciale, la percentuale scende al 2,06% con 18.046 contagiati e 973 decessi (il 10 ottobre la percentuale del numero di contagiati (7.443) rispetto alla popolazione residente era al 0,85%, venerdì 23 ottobre all’1,27% con 11.084 contagiati).

Tra i primi dieci comuni per numero totale di contagi da inizio emergenza, dopo Monza, ci sono Lissone (959), Limbiate (955), Seregno (943), Desio (941), Brugherio (863), Cesano Maderno (830), Giussano (603) e infine Nova Milanese con 487. Se si guarda invece alla percentuale di positivi rispetto al numero di abitanti svetta Limbiate con il 2,72% seguita da Brugherio con il 2,46% e Giussano con il 2,31.

© RIPRODUZIONE RISERVATA