Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 9 settembre 2021 (con lo Speciale Gp d’Italia)

C'è il Gp d'Italia 2021 in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 9 settembre 2021.

C’è il Gp d’Italia 2021 in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 9 settembre 2021. L’edizione numero 92 della gara all’autodromo nazionale con il rtorno del pubblico, ma i conti in rosso.

Dopo il 2020 a porte chiuse, tribune a metà (con qualche polemica) e la speranza di ritrovare spettatori e aziende. Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci: «Così è un grande sacrificio». Il domani? «È da ripensare». Nel futuro dell’Autodromo Nazionale, intanto, spunta un hub per la ricerca e l’innovazione nel settore automotive. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Università, Fabrizio Sala, durante la 39esima edizione dello storico premio Confartigianato Motori. E sabato e domenica in pista ci sarà uno spazio di mille metri quadri dedicato ai veicoli innovativi.

In pista sarà ancora un duello Verstappen-Hamilton? Oppure la Ferrari sarà in grado di sorprendere il pubblico di casa?

I retroscena, il programma, i protagonisti nello Speciale F1 di 40 pagine in edicola in omaggio con il Cittadino. Non mancano interviste esclusive.



Tutto sull’evento più atteso dell’anno per Monza e per il suo territorio.



Dal 9 al 12 settembre torna, nel rispetto delle normative anti Covid, c’è #MonzaFuoriGp, il contenitore di eventi che fa da corollario all’appuntamento con la Formula 1.

Sono i giorni del Gp, ma c’è anche la cronaca.

Cambio al vertice dell’Asst Monza: Silvano Casazza (già Dg dell’Ats Brianza) è stato nominato direttore generale dell’Asst Monza. Prende il posto di Mario Alparone destinato all’Asst del Garda con i presidi di Desenzano, Lonato, Gavardo, Salò, Manerbio e Leno. Una triangolazione di poltrone che porta in Brianza, alla guida di Ats, Carmelo Scarcella, proprio dall’Asst del Garda.

E poi le notizie della città. Il grave incidente in cui mercoledì è rimasto ferito un bambino di otto anni, investito in via Prina davanti agli occhi della mamma: era appena sceso dall’auto, attraversando è stato colpito dallo specchietto di un furgone.

La scuola che riparte senza il 30% dei professori, la sfida dei residenti per l’area Buon Pastore e quella di via San Gottardo per le protezioni con l’autmento del traffico dei treni, mentre Triante lamenta la presenza di troppi topi.

Scuola in lutto per la morte del professore-artista Paolo Bonaldi, insegnante del liceo Valentini. San Fruttuoso invece piange Maria Paola Costa storica titolare del negozio di calzature di via Ugo Bassi.

Compleanno invece per il depuratore di San Rocco: ha compiuto 55 anni.

In sport l’intervista al mister del Monza Giovanni Stroppa e le monzesi del Vero Volley Danesi, Gennari, Parrochiale e Orro fresche campionesse d’Europa con la nazionale di pallavolo.

In edicola l’intervista al campione di tiro Andrea Liverani, fresco di Paralimpiadi dove ha conquistato il bronzo nella carabinina da dieci metri e ha sfiorato il podio nella gara dei 50 metri. Si allena a Monza e si racconta al Cittadino.

In economia il SuperSalone del Mobile e le vertenze Gianetti Ruote e Adac. In cultura la presentazione del cartellone del Binario 7.

