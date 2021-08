Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 agosto 2021 Cosa c’è sul giornale in edicola (anche digitale): un ricco primo piano sul Gp di F1 di Monza con tutte le novità, Green pass e problemi, il Piano delle opere pubbliche comunale con risorse raddoppiate.

C’è il Gran premio d’Italia di Formula 1 ad aprire l’edizione de Il Cittadino di giovedì 5 agosto in edicola (e nell’edicola digitale). In un ricco primo piano di quattro pagine raccontiamo tutte le novità dell’ormai prossimo Gp che andrà in scena all’autodromo di Monza il 10, 11 e 12 settembre. Ad aprire il servizio sono le novità legate alla presenza del pubblico - che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia, nel 2020, seppur al 50%, con obbligo di Green pass - e il rincaro dei biglietti. Il presidente di Aci, Sticchi Damiani, in un’intervista, dice di sperare nel tutto esaurito, di arrivare cioè ai 75mila spettatori nell’arco delle 3 giornate.

Prima pagina Il Cittadino 5 agosto 2021

Passando alla cronaca, cambio al vertice dei vigili del fuoco: il comando provinciale a settembre vedrà l’avvicendamento dei comandanti tra Monza e Como, con Claudio Giacalone che prenderà il posto di Marcella Battaglia, destinata al capoluogo brianzolo.Sul fronte Covid, i racconti di una monzese che non riesce ad ottenere il Green pass dopo essersi immunizzata con il vaccino italiano Rottapharm - Takis e una farmacista guarita e vaccinata (1 dose) ma così non risulterebbe dal suo fascicolo sanitario.

A Monza sarà un agosto di lavori stradali e nelle scuole, con asfaltature e sistemazioni mentre grazie a bandi e sostegni Covid sono raddoppiate le risorse a disposizione del Comune per il Piano delle opere pubbliche: sul giornale tutte quelle che partiranno a breve.

Tra le news più curiose, infine, due studenti del Collegio Villoresi che hanno partecipato a un concorso della Bicocca per la tutela della biodiversità e hanno vinto una stage alle Maldive e l’oro olimpico Gianmarco Tamberi in un videoclip del gruppo Cartapesta.

