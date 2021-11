Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 4 novembre 2021 (con l’inserto Oltre i confini) Sul Cittadino in edicola giovedì novembre 2021 in primo piano c’è il “test ecosistema”. Un approfondimento sul territorio dal punto di vista dei cambiamenti climatici.

Al nuovo rapporto del Sole 24 Ore mancano ancora pochi giorni, sul Cittadino in edicola giovedì novembre 2021 in primo piano c’è il “test ecosistema”. Un approfondimento sul territorio dal punto di vista dei cambiamenti climatici che hanno già lasciato segni: ricadute anche su flora e fauna, tra stragi di api, tartarughe adattate e rondoni che cadono dai nidi. Senza contare un daino in fuga

In cronaca la denuncia shock di una donna all’ex compagno: l’uomo avrebbe sciolto qualcosa nella tisana per farla abortire. Un’azione compiuta all’insaputa di quest’ultima e per non prendersi la responsabilità di un figlio che la donna, invece, aveva deciso di tenere. Quelle strane ricerche su internet dell’uomo in tema di farmaci abortivi. La ricostruzione della Procura di Monza, in una vicenda che ha tutti gli ingredienti del giallo, porta sul banco degli imputati un facoltoso mobiliere brianzolo 55enne, accusato davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Mancini di “interruzione non consensuale di gravidanza”.

Monza: pioggia di fondi per San Donato-Regina Pacis, con il Pnrr un piano di rigenerazione da 15 milioni di euro. Il Comune di Monza presenta l’intervento finanziato dal programma PinQua che si sviluppa attorno alle case comunali e Aler di San Donato-Regina Pacis. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che cambierà il volto del quartiere. Una delle primissime applicazioni del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in Brianza.

Ospedale San Gerardo: sono 29 in totale i pazienti Covid all’ospedale, in Terapia intensiva intanto ci sono solo non vaccinati. In Brianza la media dei vaccinati, almeno con una dose sale al 93,53%, seconda provincia lombarda per numero di vaccinati dopo Lecco (93,67%). In Brianza Agrate, Biassono, Cogliate, Macherio, Sovico, Varedo, Villasanta hanno superato il 95% della popolazione coperta da vaccino, Monza è al 92,57%.

Gruppo di volontari nel Parco: è partita la caccia agli “alieni” per mappare le specie esotiche che minacciano le piante autoctone. All’interno del Comitato Parco si sta formando un gruppo di volontari con lo scopo di supportare il Consorzio e mappare le specie che minacciano quelle autoctone. «Non si tratta di gruppi strutturati con obbligo di presenza - spiega il referente Matteo Barattieri - ma di semplici cittadini disposti a dare una mano per singoli progetti».

In città riparte il piano freddo e il Cittadino è stato allo Spazio 37 per parlare con chi frequenta il servizio destinato a senza fissa dimora, mentre i residenti chiedono lo stop ai piani residenziali nell’ex Macello.

In economia il ridimensionamento, il terzo dal 2018, annunciato da Adidas.

In sport il Monza che domenica sfida il Crotone, ex squadra di mister Stroppa, e l’autodromo che verso il centenario rischia di perdere anche il GtOpen.

In edicola con il giornale l’inserto Oltre i confini - Beyond Borders realizzato con contenuti a cura dei detenuti della casa circondariale d via Sanquirico.

