Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 3 ottobre 2019 Caos tariffe per i pendolari in apertura del Cittadino in edicola giovedì 3 ottobre 2019. Ma anche progetti green promossi nelle scuole, la compagnia teatrale del Comitato Verga, l’Ability Day con Fondazione Tavecchio. E la figurina speciale per l’album di Monza.

Caos tariffe per i pendolari in apertura del Cittadino in edicola giovedì 3 ottobre 2019. Con ottobre anche per gli utenti delle ferrovie è iniziata la “rivoluzione” del ticket e il debutto non è stato dei migliori con stangate, polemiche, burocrazia e rimpalli. In edicola l’intervista a una preside che deve affrontare le richieste dei suoi studenti legate proprio ai trasporti.

prima pagina il Cittadino giovedì 3 ottobre 2019

In pirmo piano anche i ragazzi del Fridays for Future insieme a sei progetti green promossi nelle scuole di Monza e a una pecora (brianzola). E poi il presidente del Cai di Monza spiega come i cambiamenti climatici hanno cambiato l’attività dell’associazione.



In cronaca nera e giudiziaria il processo a un motociclista che nel 2017 ha investito una donna a piedi causandole danni fisici permanenti, i dieci daspo per ultras del Monza dopo disordini in Coppa Italia a Vicenza, il caso dell’uomo che ha sparato - con un’arma giocattolo modificata - ai piccioni nel parcheggio di Mc Donald’s in viale Lombardia.

In cronaca la consegna delle benemerenze assegnate col premio Talamoni e il punto sulla Villa reale dell’assessore Longo.

In cronaca l’infermo parcheggi a Cazzaniga, e qualche soluzione, il parco zen che non riesce a nascere. E in anteprima come sarà il nuovo cinema Capitol di via Pennati, ora in ristrutturazione.

Poi la nuova compagnia teatrale del Comitato Verga con medici, infermieri, ex pazienti e volontari in scena. E la presentazione dell’Ability Day che sabato trasformerà piazza Trento in capitale paralimpica.

In sport il calcio Monza e un anno con Silvio Berlusconi e la Brianza dell’atletica mondiale con Filippo Tortu.

Nel CittadinoPiù la presentazione dell’assemblea generale di Assolombarda; in economia Auchan e Conad e l’appello al ministero per i posti di lavoro; in cultura Mara Cubeddu e la voce per Lucio Battisti.

Con il giornale anche lo Speciale prevenzione una guida per la cura della salute.

Su il Cittadino in edicola la figurina speciale - da cercare tra le pagine e ritagliare - per l’album della Monza storica. La redazione mobile in piazza Roma dalle 9.30 alle 12.30 è l’occasione per i lettori di scambiarsi le doppie.

