Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 27 gennaio 2022 Sul Cittadino di giovedì 27 gennaio 2022 l’ospedale San Gerardo di Monza che sarà Irccs in poche settimane e il colpo di scena sul piano di recupero dell’ex Feltrificio Scotti.

In Regione è allo studio il logo che identificherà il nuovo Irccs San Gerardo dei Tintori: sarà una vera rivoluzione che cancellerà l’attuale Asst Monza, ma anche la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma che dal 2005 gestisce i reparti materno infantili del San Gerardo e anche la Fondazione Tettamanti-De Marchi che all’interno del Centro Maria Letizia Verga si occupano di ricerca scientifica.

Il Cittadino fa il quadro della situazione tra fondatori, Cda, direttori: come cambia la governance.

E poi il colpo di scena sul vialone Cesare Battisti: il progetto per l’ex Feltricio Scotti dice addio alle torri che per un paio di anni hanno scatenato le proteste dei comitati ambientalisti e dei residenti. Il nuovo disegno, l’ennesimo, di riqualificazione dell’ex Feltrificio Scotti non prevede gli edifici alti fino a dieci piani spuntati nella proposta presentata nel 2019 a cui erano stati tagliati un paio di livelli anche in seguito alla petizione promossa dalle tante voci critiche. Lo anticipa l’assessore all’Urbanistica Martina Sassoli in attesa di illustrare nei dettagli il futuro assetto del comparto.

Esenzioni dei ticket sanitari: da Ats 15mila accertamenti e in Brianza arriva una pioggia di lettere per le verifiche. Sono stati inviati nelle scorse settimane per “dichiarazioni mendaci riguardo a esenzioni del ticket”, cioè richieste di esenzione considerate non veritiere. Le sanzioni coinvolgono utenti delle province di Monza Brianza e Lecco. Dei 15.000 verbali inviati circa 11.000 riguardano esenzioni richieste per disoccupazione, ma relative al periodo 2016 – 2017: scadono infatti ora, a inizio del 2022, i termini di prescrizione di cinque anni previsti dalla legge.

Elezioni amministrative: il centrosinistra nell’impasse e il Partito Democratico perde anche il segretario cittadino. Marco Lamperti, Michele Faglia e, di nuovo, Michele Bertola: passano le settimane ma il centrosinistra pare ritornare sempre al punto di partenza. La coalizione non ha ancora individuato il candidato sindaco per sfidare Dario Allevi e si arrovella sul dilemma primarie. Il Pd, oltre al tempo, ha perso anche il segretario cittadino: Matteo Raimondi, eletto nel 2018, si è dimesso per motivi professionali.

In cronaca l’arresto della banda dei rapinatori stakanovisti responsabili di cinque colpi in due ore e la maxi rissa tra due bande di ragazzi che ha investito San Fruttuoso.

Ma anche l’allarme del meteorologo Flavio Galbiati sulla gravità dell’inquinamento dell’aria e i consigli ai cittadini, oltre che l’invito alle istituzioni ad agire.

In sport l’avvicinamento al centenario dell’autodromo: la decisione sulle Frecce tricolori è stata rivista e lo spettacolo pre gara è confermato, ma i lavori tanto attesi slittano.

