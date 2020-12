Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 24 dicembre 2020: Monza, Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese, Valle del Seveso Piano vaccini anticovid in primo piano su il Cittadino che arriva in edicola giovedì 24 dicembre con un numero speciale che riunisce l’edizione di Monza e quelle delle Brianze, Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese, Valle del Seveso.

Vaccini in primo piano perché la campagna prende avvio il 27 dicembre, una data simbolica che unisce tutta l’Europa, e poi si articolerà dai primi di gennaio nell’inizio di un percorso che coinvolgerà alla fine 10 milioni di lombardi. Per la provincia di Monza e Brianza i vaccinandi individuati per la prima fase sono 23mila: 3.539 ospiti di Rsa e 19.512 operatori sanitari (totale complessivo in regione di 58.030 ospiti e 278.050 operatori). I dettagli in edicola.

Se il vaccino può essere la soluzione per tornare a una vita più normale, la realtà nell’attesa è fatta da chi studia e lavora e deve fare i conti con l’emergenza che non è ancora finita.



La scuola e i trasporti quindi. In vista della ripresa in presenza il 7 gennaio 2021 delle scuole superiori, la prefettura ha adottato il piano che prevede due orari di ingresso differenziati e distanziati di 60 minuti, dal lunedì al venerdì, alle 8 a alle 9, la possibilità di prevedere un unico orario di ingresso al sabato, la riprogrammazione degli orari e della frequenza di tutte le corse degli autobus utilizzate da utenza scolastica sulla base dei due orari di ingresso, l’utilizzo da parte del Trasporto pubblico locale, negli orari di punta, dell’intero parco mezzi a disposizione e infine il rafforzamento del numero di mezzi a disposizione fino al 20% dell’attuale disponibilità. La riorganizzazione riguarda i circa 40mila studenti dei 58 istituiti scolastici, organizzati su 70 sedi, in 17 comuni.

Il dramma del Natale riguarda i ristoratori che, dopo i pochi giorni di riapertura in zona gialla, sono stati fermati di nuovo dal decreto ad hoc per le feste. A ristoranti e bar sono permessi asporto e servizio domicilio ma sono tante le voci raccolte dal Cittadino di rabbia per una condizione estenuante. In un bilancio di fine anno, tra le attività che più sono in difficoltà per il fatturato ci sono anche i negozi di abbigliamento.

Tra i bilanci di fine anno anche quello del sindaco di Monza che per l’anno nuovo prevede fondi per sostenere attività culturali e sportive delle fasce più giovani e stanzia nuovi fondi per le famiglie.

Il viaggio del Cittadino nei quartieri per capire come viene vissuta questa seconda ondata dell’emergenza ferma a Libertà che “vuole tornare a stare insieme”.

Le storie di Natale invece raccontano dell’angolo degli abbracci attivato nelle strutture della cooperativa La Meridiana per permettere agli ospiti il contatto in sicurezza con le persone più care. Poi i regali dei bambini agli ospiti della rsa Sant’Andrea. E le iniziative di solidarietà che hanno visto protagonisti anche il cantante Irama e lo sportivo Torquato Testa.

In tema di regali anche quelli lasciati dal restauro della facciata del duomo di Monza: sono stati scoperti alcuni affreschi deteriorati e soprattutto una lastra di sepoltura di un nobile del Trecento.

E anche i tre punti che l’Ac Monza si è infiocchettato sotto l’albero con la vittoria per 2-0 martedì sera contro l’Ascoli che dà ossigeno alla classifica in attesa dell’esordio di Mario Balotelli, che ha assistito al match dalla tribuna, e prima del match con la Cremonese di domenica.

L’edizione Brianza nord propone le novità dopo gli interrogatori dell’inchiesta per corruzione che ha investito la polizia stradale e l’omaggio al tricolore della pista di atletica di Giussano. Sulla Brianza sud l’operazione di raccolta fondi per salvare la cupola della Basilica di Desio e i ladri scatenati al mercato di Lissone.

Sul Vimercatese i ricoveri per coronavirus sotto quota 100 all’ospedale di Vimercate con terapia intensiva svuotata e la condanna a otto anni per l’uomo che a Busnago aveva tentato di rapire una bambina dal passeggino.

Sull’edizione Valle del Seveso la nuova palestra della Ginnastica Meda e l’addio al dottor Brambilla, medico condotto per una vita e ex sindaco di Varedo.

