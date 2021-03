Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 11 marzo 2021 C’è tanto spazio per la scuola sul Cittadino che arriva in edicola giovedì 11 marzo 2021. In apertura però c’è una buona notizia: ed è il farmaco che Roche sta testando per curare il Covid.

All’orizzonte si rafforza l’ipotesi di una nuova zona rossa, a un anno esatto dal primo lockdown. Non cambierebbe niente per gli studenti: le scuole (primarie comprese) sono chiuse dall’istituzione, da un giorno con l’altro, della zona arancione scuro. C’è tanto spazio per la scuola sul Cittadino che arriva in edicola giovedì 11 marzo e sabato 13 marzo 2021.

In apertura però c’è una buona notizia: ed è il farmaco che Roche sta testando per curare il Covid. Il primo antivirale orale in fase di sperimentazione, in seguito a un accordo con un’altra azienda.

Mentre un’azienda brianzola, la Adienne di Caponago, stringe un accordo per la produzione in Italia del vaccino russo Sputnik. La produzione partirà in seguito all’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco.

La scuola. Due manifestazioni in pochi giorni per chiedere la riapertura e la tutela degli studenti anche nel momento di emergenza e una protesta che monta. C’è il punto sulle vaccinazioni ai docenti e al personale scolastico, la fase della campagna vaccinale iniziata lunedì con la somministrazione delle prime dosi.



Ci sono i punti di vista: della mamma con quattro figli in casa, di una donna che svolge un lavoro essenziale e con i figli in dad ha visto sfumare la possibilità di didattica in presenza che sembrava possibile per i cosiddetti key worker. E poi il caso degli insegnanti fantasma reclutati dalle scuole per coprire i docenti “fragili” e quindi non in servizio, ma nemmeno in malattia. Sono in un limbo.

Mentre il Comune ha definito tutti i punti per le vaccinazioni in città e all’ospedale San Gerardo i ricoveri sono saliti a 212. C’è anche un 36enne con casco Cpap. Alparone: “Pazienti con età tra 40 e 50 anni in condizioni gravi”.

L’emergenza coronavirus si conta anche sul numero dei morti, un dato statistico freddo e drammatico: a Monza e Brianza nel 2020 sono aumentati del 32,6%: marzo, aprile e e novembre i mesi più neri con il raddoppio dei numeri. Lo dicono i dati ufficiali.

Ma nonostante le misure di distanziamento e le restrizioni, il “mestiere più antico del mondo” non si ferma, anche in Brianza. Sui siti web sono pubblicizzati incontri piccanti in hotel o addirittura a domicilio. La mascherina? “Se vuoi puoi levartela”.

Extra covid si torna a parlare di Villa reale perché lunedì sono state poste le firme definitive per il ritorno del complesso all’ente pubblico. Con la prospettiva, e la speranza, di riaprire le porte per maggio.

I cold case comunali: il recupero dell’ex cotonificio di Cederna, i ritardi sulla parte pubblica del progetto; che fine farà il Memb di cui è stata posata la prima pietra e del cui futuro si discute in un vertice tra il museo etnologico e il Comune.

In economia il primo E-learning center in Italia che insegna a studenti e docenti come utilizzare i robot. Un Robo Lab a Monza, in una delle sedi di Assolombarda, e che ha già raccolto l’interesse di 1.200 tra studenti e docenti.

Sanremo. Il Festival: Irama ha chiuso al quinto posto senza riuscire a esibirsi per via della quarantena che lo ha coinvolto per la positività di un membro dello staff. Ha partecipato con il video delle prove generali ed è andata piuttosto bene. Anche l’Autodromo dove ha girato il film della sua canzone ha festeggiato il risultato. E poi Colapesce e Dimartino. Cosa c’entrano con la Brianza? La loro musica leggerissima vola su rotelle monzesi.

In cultura la novità al cinema. Che è sempre chiuso e quindi è nata la piattaforma on demand 1895.cloud, nuovo spazio digitale del cinema indipendente e d’essai che vede tra i protagonisti anche Bloom di Mezzago, Astrolabio di Villasanta e Roma di Seregno.

E un’altra novità: la presentazione della collaborazione con l’accademico Carlo Franza per una rubrica sul CittadinoMb per ripercorrere e rivalutare figure chiave dell’arte di Monza e Brianza.

In sport il Monza verso la trasferta con la Reggina, la Saugella Monza che vince e la scomparsa di Claudio Viganò, ex presidente di Sias.

In edicola con il Cittadino lo speciale pubblicitario Affari di Casa dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

