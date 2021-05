Correzzana: lavori alla condotta fognaria in via De Gasperi, traffico deviato su una sola carreggiata La durata dei lavori prevista è di circa un mese. Il Comune: ««Si raccomanda la massima prudenza e si invitano i genitori degli alunni a raggiungere gli ingressi delle scuole a piedi oppure a utilizzare le altre aree di sosta veicolare in via Ungaretti, Leopardi, Kennedy»

A Correzzana sono in partenza i lavori su via De Gasperi: per la durata dei cantieri cambia la viabilità.

È previsto infatti per oggi, lunedì 10 maggio, l’avvio dell’intervento propedeutici al rifacimento della condotta fognaria, in particolare per eliminare le interferenze con gli altri sotto-servizi. Per la durata dei lavori, sul tratto adiacente il municipio e le scuole sarà agibile al traffico veicolare una sola carreggiata.

«Si raccomanda la massima prudenza e si invitano i genitori degli alunni a raggiungere gli ingressi delle scuole a piedi oppure a utilizzare le altre aree di sosta veicolare in via Ungaretti, Leopardi, Kennedy - si legge nella comunicazione dell’avvio dei lavori -. La durata dei lavori prevista è di circa un mese. Seguirà poi il cantiere per i lavori che interesseranno direttamente la condotta fognaria, le cui modalità e tempistiche saranno indicate nei dettagli con successiva comunicazione».

