Coronavirus: paziente Covid si allontana dal reparto del San Gerardo, ritrovata nel parcheggio dai poliziotti E’ accaduto lunedì mezzogiorno all’ospedale. Gli agenti, con tutti i dispositivi di protezione individuale in dotazione, hanno avviato le ricerche con tre infermieri e, dopo una ventina di minuti. hanno ritrovato la paziente

Tra la routine dei posti di controllo per la verifica delle autocertificazioni Covid 19, in buona compagnia con carabinieri, guardia di finanza e militari dell’esercito, agli agenti della Questura, lunedì, è capitato un episodio fuori dagli schemi, concluso nel migliore dei modi. Una pattuglia è stata infatti inviata con urgenza all’ospedale San Gerardo per cercare una paziente scomparsa: una anziana contagiata dal Coronavirus volatilizzata dal reparto dove era stata ricoverata.

La donna, con la scusa di doversi recare ai servizi igienici, non si sa se volontariamente o perché confusa, ha imboccato un’ala dell’ospedale in via di ristrutturazione facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme in pochi minuti, sul posto, si è presentata una pattuglia della polizia: gli agenti, come previsto dal protocollo legato all’emergenza sanitaria, hanno indossato tutti i dispositivi di protezione individuale in dotazione e insieme a tre infermieri, si sono messi alla ricerca della anziana paziente.

Fortunatamente, dopo una ventina di minuti, l’anziana è stata ritrovata, incolume, in stato confusionale, nel parcheggio del nosocomio e riaccompagnata nel reparto per proseguire le cure

