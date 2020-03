Coronavirus: Monza deserta nelle fotografie del sindaco Dario Allevi Una atmosfera surreale quella che appare nelle immagini che il sindaco ha postato nella sua pagina Facebook: “Alla fine di un’altra settimana di emergenza - scrive Allevi - voglio dire #Grazie a quel meraviglioso “esercito del bene” che sta dimostrando giorno dopo giorno il suo Valore”

Via Italia

“Ci sono #benefattori silenziosi che sono venuti in comune a portare mascherine per i volontari della Protezione Civile e per quanti consegnano la spesa a domicilio; altri che hanno donato dispositivi di protezione per le nostre RSA; #imprenditori generosi che hanno comprato ventilatori polmonari per gli ospedali; la catena della grande distribuzione che ci ha fornito disinfettanti, guanti e generi alimentari; un’azienda che ha prodotto e montato una tendostruttura per le ambulanze all’Ospedale San Gerardo, un’altra che ha recuperato maschere da snorkeling da riadattare come respiratori”

Il tunnel di viale Lombardia

“E, infine, un pasticcere monzese che ha voluto portare in municipio dolci per il personale al lavoro presso l’unità di crisi.Questi gesti straordinari, oltre a commuovermi, dimostrano a tutti noi, ancora una volta, la forza straordinaria della nostra terra #Grazie anche a tutti coloro che, e sono tantissimi, stanno raccogliendo fondi per gli ospedali in questa corsa contro il tempo che dobbiamo vincere a tutti i costi.#nonmolliamo #fermiamoloinsieme”.

Il centro città

