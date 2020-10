Le code per i tamponi a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Coronavirus: le regole per isolamento e quarantena e i tamponi su prenotazione online a Monza e Limbiate La Regione indica le linee guida per l’isolamento fiduciario e la quarantena da coronavirus, l’ospedale San Gerardo apre le prenotazione online per i tamponi a Monza e Limbiate.

La Regione indica le linee guida per quarantene, isolamento e procedure. Per i casi positivi asintomatici è previsto un isolamento di 10 giorni dall’esecuzione del tampone il cui esito è positivo, che terminerà a seguito di esito negativo del test molecolare (tampone) eseguito a partire dal decimo giorno. Per i casi sintomatici i 10 giorni di isolamento sono calcolati dall’inizio dei sintomi: se sfumati e difficilmente collocabili in arco temporale si fa riferimento alla data del tampone positivo. L’isolamento termina con l’esito negativo del test molecolare a partire dal decimo giorno, con almeno gli ultimi tre giorni precedenti al tampone senza sintomi.

Per i contatti stretti di casi positivi sintomatici o asintomatici, si richiede un periodo di isolamento. La riammissione in comunità è ammessa dopo tampone molecolare o antigenico rapido negativo a partire dal decimo giorno oppure dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone. Per la riammissione in collettività dei contatti stretti nelle scuole scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza tampone, non è necessario richiedere il certificato medico.

Che cos’è un contatto? Un contatto di un caso covid-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si considerano i contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima dell’esecuzione del tampone.

Novità anche per i tamponi a Monza: l’Asst ha attivato una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato, per l’accesso ai drive through di Monza e Limbiate dedicati all’esecuzione dei tamponi per la popolazione scolastica. Saranno eseguiti da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 14.30, per un totale di 400 al giorno. Sul sito www.asst-monza.it si seleziona la funzione “Prenotazione Tamponi Drive through”. I risultati saranno poi disponibili su fascicolosanitario.regione.lombardia.it.

