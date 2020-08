Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +5 casi in provincia di Monza e Brianza (5.895) È di +5 nuovi casi l’aggiornamento di mercoledì 5 agosto di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus in provincia di Monza e Brianza . Più 138 in totale a causa anche del nuovo focolaio di Mantova.

È di +5 nuovi casi l’aggiornamento di mercoledì 5 agosto di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.895 positivi. Sono +138 in Lombardia per un totale di 96.519 persone contagiate da inizio emergenza. Un balzo del 200% rispetto ai dati dei giorni scorsi per via anche del focolaio isolato a Mantova (97 positivi in un’azienda agricola, tra i 62 casi rilevati realitivi alla provincia c’è una prima parte di questi). Anche a livello nazionale: ci sono +384 nuovi casi (il giorno prima erano stati 190), per un totale di 248.803.

I nuovi positivi derivano da 9.260 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.335.383) e 14 risultano ’debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici. Gli attuali positivi sono 5.823.

In merito ai ricoveri sono +2 in terapia intensiva (11) e +4 non in terapia intensiva (164). Il totale complessivo di guariti/dimessi è di 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi.

Sono +5 decessi per un totale di 16.824 persone morte da inizio emergenza. Dieci in tutta Italia.

«Oggi si registrano 57,8% negativi, 41,8%positivo e 0,4 dubbi. Processati 8979 tamponi sui positivi: 154, pari all’1,7% sono positivi e quindi con tracce di infezione in corso e 8.786, pari al 97,9% sono negativi», fa sapere Regione Lombardia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 15;

Como: 5;

Cremona: 3;

Lecco: 0;

Lodi: 4;

Mantova: 62;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 3.

