Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +30 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.510) Venerdì 29 maggio c’è un incremento rispetto ai 14 registrati giovedì 28. Attualmente i positivi in Lombardia sono 22.683, in calo di 230 rispetto a giovedì 28 maggio. Altri 38 i decessi nelle 24 ore.

Trenta nuovi positivi venerdì 19 maggio a Monza e in Brianza (5.510), a fronte di un totale complessivo in regione da inizio emergenza di 88.537 contagiati. Attualmente i positivi in Lombardia sono 22.683, in calo di 230 rispetto a giovedì 28 maggio. 546 i dimessi (49.842 ) mentre non si è registrato nessun nuovo ricovero né dimissione dalle terapie intensive (173). Sono 3.552 i ricoverati non in terapia intensiva (+82). Altri 38 i decessi nelle 24 ore da giovedì a venerdì. A livello provinciale da segnalare i +71 nuovi casi a Brescia e provincia, 58 a Bergamo e provincia e 74 a Milano (32) e area metropolitana.

