Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +3 casi in provincia di Monza e Brianza (5.889), L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 3 agosto 2020 sull’emergenza coronavirus. Sono +3 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza.

Sono +3 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.889 e +25 in Lombardia per un totale di 96.337 positivi da inizio emergenza. È l’aggiornamento di lunedì 3 agosto 2020 di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus.

Dei nuovi casi “4 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico”, riferisce la nota; 4.208 i tamponi effettuati (totale 1.320.427).

Stabili le terapie intensive (9), +9 (162) i ricoverati non in terapia intensiva. Sono 3 i decessi che portano il totale a 16.818 persone morte da inizio pandemia.

“Oggi si registrano 48 dimessi e guariti e nessun nuovo contagio in 8 province: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese”, nota la Regione.

I nuovi casi per provincia

Milano: 12, di cui 4 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 5;

Como: 0;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 0

