Coronavirus, la sede del Cittadino di Monza chiude al pubblico: ecco come contattarci La sede del Cittadino di Monza, in via Damiano Chiesa 3, è chiusa al pubblico nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. Come contattarci.

Anche il Cittadino “resta a casa”. La sede di Monza, in via Damiano Chiesa 3, è chiusa al pubblico nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus.



Per esigenze, richieste di informazioni, abbonamenti o pubblicità, scrivere alla mail sportellomonza@ilcittadinomb.it.

Non si ferma l’informazione. Il giornale è regolarmente in edicola (nelle edizioni cartacee e digitali) e il sito internet è aggiornato. Per contatti scrivere a redazione@ilcittadinomb.it o attraverso le pagine facebook o instagram.

