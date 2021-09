Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: +83 nuovi contagi a Monza e in Brianza, +765 in Lombardia In regione nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi (come il giorno precedente) (numero complessivo delle vittime sale a 33.981). Le persone ricoverate con sintomi sono 438 di cui 57 in terapia intensiva.

Sono stati 83 nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in provincia di Monza e Brianza secondo l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. In Italia registrati 4.578 nuovi casi (355.933 tamponi molecolari e antigenici), contro i 4.552 su 284.579 di 24 ore prima con un tasso di positività sceso all’1,28% (1,6%). 51 i decessi nella penisola (totale vittime 130.284). Diminuisce ancora in tutta Italia anche la pressione sugli ospedali. Attualmente i positivi sono 113.040 (-1.231), 108.563 le persone in isolamento domiciliare.

La Lombardia con +765 è la regione italiana con il numero maggiore di nuovi contagi a fronte di 74.638 tamponi effettuati, su un totale di 14.417.349 da inizio emergenza. In regione nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi (come il giorno precedente) (numero complessivo delle vittime sale a 33.981). Le persone ricoverate con sintomi sono 438 di cui 57 in terapia intensiva, 10.877 quelle in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 833.938 (+467). Gli attualmente positivi in totale sono 11.372 (+296).

A livello provinciale Milano ha registrato 287 nuovi contagi, Brescia 90, Varese 54, Monza e Brianza 83, Como 36, Bergamo 58, Pavia 44, Mantova 40, Cremona 10, Lecco 17, Lodi 10, Sondrio 8.

