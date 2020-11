Coronavirus, i dati di venerdì 6 novembre: +9.934 positivi in Lombardia, uno su dieci è a Monza e Brianza

Un decimo dei nuovi casi lombardi di positività al coronavirus è a Monza e Brianza: i contagiati in Regione sono 9.934, in provincia venerdì 6 novembre 968. I ricoverati regionali, tra terapie intensive e non, sono ora 6.133.