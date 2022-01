Coronavirus, i dati di sabato 8 gennaio: in Lombardia 48.808 nuovi casi, +4.342 a Monza e Brianza Il report quotidiano della diffusione della pandemia da Covid in Regione Lombardia.

Sono 197.552 i nuovi casi di coronavirus in Italia (108.304 il 7 gennaio) a fronte di 1.220.266 tamponi effettuati su un totale di 147.165.930 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 184 i decessi (223 il 7 gennaio), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 138.881. Diventano 7.281.297 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.818.893 (+144.822), 1.802.406 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 14.930 di cui 1.557 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 5.323.523 con un incremento di 52.529 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (48.808), poi il Veneto (21.056), il Piemonte (18.220), l’Emilia-Romagna (14.901) e il Lazio (14.850).

Sono quindi 48.808 i nuovi casi al Coronavirus in Lombardia (ieri 18.667), nelle ultime 24 ore, a fronte di 236.276 tamponi effettuati, su un totale di 26.245.988 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 20 decessi (ieri 59), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 35.365. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.607 (-17) e 237 in terapia intensiva (+3), mentre in isolamento domiciliare ci sono 473.148 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 988.982 (+17.351). Gli attualmente positivi in totale sono 475.992 (+31.437). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 14.993, Brescia 6.444, Varese 3.988, Monza e Brianza 4.342 , Como 4.858, Bergamo 2.763, Pavia 2.729, Mantova 1.928, Cremona 1.720, Lecco 1.585, Lodi 1.027, Sondrio 679.

