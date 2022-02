Coronavirus, i dati di mercoledì 9 febbraio: scendono i ricoveri, nuovi positivi nel 9% dei tamponi Scendono tutti i dati dell’epidemia in Lombardia nei dati diffusi mercoledì 9 febbraio: calano i ricoveri, anche in terapia intensiva, e rimane intorno al 9% il rapporto tra tamponi e nuovi positivi.

Rimane sotto il 10% il tasso di contagi da Sars Cov-2 rispetto ai tamponi eseguiti in Regione Lombardia: lo dicono i dati diffusi nella giornata di mercoledì 9 febbraio, quando a fronte di 105.193 test per l’infezione da coronavirus sono stati individuati 9.374 nuovi positivi, cioè l’8,9%

Elementi di riduzione della quarta ondata confermata anche dalla discesa delle persone ricoverate negli ospedali lombardi. In terapia intensiva ci sono ora 192 pazienti, in calo di 5, mentre negli altri reparti sono 2.393, ossia 126 in meno. Si riduce anche il numero di decessi al giorno, per quanto rimanga un dato alto: sono stati 29 nelle ultime 24 ore, cifra che porta il totale delle vittime lombarde a 37.792.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.808 di cui 1.057 a Milano città

Bergamo: 836

Brescia: 1.241

Como: 583

Cremona: 360

Lecco: 234

Lodi: 228

Mantova: 523

Monza e Brianza: 825

Pavia: 516

Sondrio: 167

Varese: 730

