Coronavirus, i dati di mercoledì 7 ottobre: +34 a Monza e Brianza, altre 5 vittime in Lombardia I positivi al coronavirus salgono di 34 a Monza e Brianza in un giorno nei dati del 7 ottobre: in una settimana +312. Il rapporto tra positivi e tamponi passa a 2,4%. Cinque altre vittime di Covid.

In una pessima settimana per l’epidemia a Monza e Brianza - con dati in rialzo ma che vanno comunque ponderati sul numero dei tamponi e sui singoli focolai - cresce la percentuale regionale di rapporto tra tamponi e positivi: i secondi sono passati al 2,4% del totale dei test in Lombardia in 24 ore (21.569). E con 147 persone guarite o dimesse dagli ospedali, sono 520 quelle che risultano contagiate nell’ultimo giorno.

Il totale delle persone guarite o dimesse dagli ospedali dall’inizio dell’emergenza sono ora 82.331, in Regione. Nella stessa area le persone in terapia intensiva sono stabili (40), mentre aumentano gli altri ricoverati (+19, ora 339). Sono morte per Covid altre 5 persone: il totale è ora 16.978. A Monza e Brianza i contagiati sono stati in una settimana 312.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 182, di cui 77 a Milano città

Bergamo: 37

Brescia: 52

Como: 45

Cremona: 45

Lecco: 5

Lodi: 12

Mantova: 14

Monza e Brianza: 34

Pavia: 46

Sondrio: 4

Varese: 54

