Coronavirus, i dati di lunedì 8 marzo: a Monza e Brianza +309 positivi, in Lombardia ci sono 5.797 ricoverati

In Lombardia continuano a crescere i numeri del contagio da coronavirus e quelli dei ricoveri in ospedale: +309 positivi a Monza e Brianza lunedì 8 ottobre, 5.797 ospedalizzati in Regione (597 in terapia intensiva)