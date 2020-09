Coronavirus, i dati di lunedì 7 settembre: +19 positivi a Monza e in Brianza, sono 6.300 in provincia L’aggiornamento di lunedì 7 settembre 2020 sull’emergenza coronavirus: +19 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, +109 in Lombardia, +1.108 in Italia.

Sono +19 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, +109 in Lombardia, +1.108 in Italia. È l’aggiornamento sulla situazione relativa all’emergenza coronavirus di lunedì 7 settembre 2020.

A Monza e Brianza il totale delle persone positive è salito a 6.300.

Secondo il bollettino diffuso dalla Lombardia “aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. A fronte di 9.088 (erano stati 12.100 domenica) tamponi effettuati sono 109 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,19% (era 1,63% domenica). Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Dei nuovi casi (109) 17 risultano ’debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico. C’è un ricovero in più in terapia intensiva (26), +6 i decessi (12 in Italia) per un totale complessivo di 16.886 dall’inizio della pandemia (904 a Monza e Brianza).

I nuovi casi per provincia.

Milano: 47, di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 14;

Como: 0;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 1.

