Coronavirus, i dati di domenica 3 aprile: +581 casi a Monza e Brianza, altre 35 vittime in Lombardia Sono 581 i nuovi positivi al Sars-Cov2 nella giornata di domenica 3 aprile: solo Milano e Brescia ne contano di più. In Lombardia lieve aumento dei ricoveri e altre 35 vittime per Covid-19.

Resta alto il tasso di contagi in Lombardia, nella giornata di domenica 3 aprile: a fronte di 52.432 tamponi sono stati individuati 6.371 nuovi positivi al Sars-Cov2, cioè il 12,1% del totale. I dati raccolti dalla Regione indicano anche un aumento dei ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva (+4, ora 44), sia negli altri reparti (+3, adesso 1.081). Altro anche il numero di decessi in 24 ore: sono stati 35, che porta il totale da inizio pandemia in Lombardia a 39.315.

I nuovi casi per provincia:

Milano + 2.153

Brescia + 754

Monza e Brianza + 581

Varese + 532

Bergamo + 394

Como + 387

Mantova + 349

Pavia + 315

Lecco + 267

Cremona + 226

Lodi + 101

Sondrio + 88



© RIPRODUZIONE RISERVATA