Coronavirus, i dati di domenica 25 ottobre: 5.762 nuovi positivi in Lombardia (+588 a Monza e Brianza). Crescono le terapie intensive Sono 5.762 (di cui 169 ’debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi registrati in Regione Lombardia con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%: questa la sintesi dei dati diffusi dalle autorità regionali nel punto informativo quotidiano sulla diffusione del Covid sul territorio.

i guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti. In terapia intensiva oggi ci sono 231 pazienti (+18), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.326 (+173). i decessi sono stati 25 in sole 24 ore, il totale complessivo ha raggiunto quota 17.235-

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città;

Bergamo: 182;

Brescia: 246;

Como: 398;

Cremona: 80;

Lecco: 96;

Lodi: 98;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 588;

Pavia: 254;

Sondrio: 11;

Varese: 907.

