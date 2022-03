Coronavirus, i dati di domenica 13 marzo: in Lombardia 4.791 nuovi casi, 409 a Monza e Brianza Sono 409 i nuovi casi di positivi al coronavirus a Monza e Brianza nella giornata di domenica 13 marzo: in Regione sono state contate 4.791 nuove infezioni.

Sono 48.886 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 53.825) a fronte di 330.028 tamponi effettuati su un totale di 192.560.616 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 86 i decessi (ieri 133), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 156.868. Con quelli di oggi diventano 13.373.207 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 999.504 (+13.882), 990.748 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8240 di cui 516 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 12.216.835 con un incremento di 36.111 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.487), poi la Campania (5.190), la Sicilia (4.803), la Lombardia (4.791) e la Puglia (4.422).

Proprio in Lombardia sono 4.791 i nuovi casi giornalieri di coronavirus registrati su 46.087 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi domenica 13 marzo 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 18 decessi, dopo i 13 di ieri. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.939. Calano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.501 contagi su 58.445 tamponi. A livello ospedaliero, diminuiscono i ricoveri in area medica mentre aumentano lievemente quelli in terapia intensiva. Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali sono 762 contro i 776 di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 73 pazienti (ieri erano 72), con tre nuovi ingressi.

Questa la situazione a livello provinciale. Nella provincia di Milano ci sono stati 1.662 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 442, mentre sono stati 409 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 283, nel Bresciano invece sono stati 507. Nel Comasco si sono registrati 370 casi, in provincia di Sondrio 108. In provincia di Mantova si sono avuti 187 casi, 145 nella provincia di Lecco e 157 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 93 e infine 196 in provincia di Pavia.

