Coronavirus, i dati dell’1 febbraio: +85 nuovi casi a Monza e Brianza, superate le 1.900 vittime

Il bollettino della Regione per lunedì 1 febbraio 2021: sono +85 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +1.093 in Lombardia con solo 17.151 tamponi effettuati e un rapporto di positività del 6,3%. I decessi sono 52, in provincia di Monza e Brianza il totale ha superato quota 1.906.