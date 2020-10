Coronavirus, i dati del 30 ottobre: + 988 positivi a Monza e Brianza, 48 morti in un giorno in Lombardia Continua la diffusione dell’epidemia di coronavirus in Lombardia: a Monza e Brianza il 30 ottobre +988 contagiati, +368 ricoverati in Regione, altre 48 vittime lombarde.

Continua la diffusione del contagio nel territorio di Monza e Brianza, che venerdì 30 ottobre registra, stando ai dati della Regione Lombardia, 988 contati che lo stesso Pirellone classifica come “nuovi positivi”. Sono stati verificati attraverso 46.892 tamponi in tutto il territorio regionale, dove in totale sono state riscontrate 8.960 positività.

Nello stesso giorno la Lombardia registra 1.567 dimissioni dagli ospedali o guarigioni, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 94.134 persone, mentre in un giorno si devono contare anche altri 25 ricoveri in terapia intensiva in Regione (ora 370 totali) e 343 negli altri reparti (3.698 ricoverati). Sono morte per Covid in 24 ore 48 persone, dato che porta il numero di vittime riconosciute a 17.462.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.979, di cui 1.607 a Milano città

Bergamo: 349

Brescia: 460

Como: 890

Cremona: 175

Lecco: 220

Lodi: 133

Mantova: 147

Monza e Brianza: 988

Pavia: 403

Sondrio: 98

Varese: 804

