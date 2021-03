Coronavirus, i dati del 28 marzo 2021: +164 nuovi positivi a Monza e in Brianza Il bollettino della Regione per domenica 28 marzo 2021: sono +164 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +3.520 in Lombardia con 43.334 tamponi eseguiti e un rapporto dell’8,1%.

Sono +16 gli ingressi in terapia intensiva (868) e - 55 negli altri reparti (7069). In isolamento domiciliare ci sono 94.754 soggetti, gli attualmente positivi in totale sono 102.691 (-3.936). I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 593.324 (+7.381).Sono invece 75 i decessi (sabato 102) per un totale di 30.462 persone morte da inizio emergenza. In provincia di Monza e Brianza le vittime sono in totale 2.197.

I nuovi casi per provincia: Milano 1146, Bergamo 327, Brescia 601, Como 154, Cremona 152, Lecco 124, Lodi 57, Mantova 277, Monza e Brianza 164, Pavia 212, Sondrio 95, Varese 134.

