Coronavirus, i dati del 25 novembre: +369 nuovi casi a Monza e Brianza, la provincia rallenta ancora

Secondo giorno di nuovi casi in diminuzione in provincia di Monza e Brianza: sono +369 i nuovi positivi e 40.574 totali; sono +5.173 in Lombardia con 42.063 tamponi effettuati per un rapporto del 12,2% (in totale 386.958). È il bollettino di Regione Lombardia di mercoledì 25 novembre 2020, che evidenzia anche un calo dei ricoveri e un aumento dei guariti/dimessi. Ma ancora 155 morti.

Rispetto ai due giorni precedenti, sono +10 gli ingressi in terapia intensiva (942) e -246 negli altri reparti (8.114). Un altro picco di guariti/dimessi: +15.749 per un totale di 227.924 di cui 6.452 dimessi e 221.472 guariti.

Gli attuali positivi sono 138.029. Sono 155 i decessi per un totale di 21.005; 12 sono in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.261, di cui 517 a Milano città

Bergamo: 153

Brescia: 391

Como: 376

Cremona: 119

Lecco: 149

Lodi: 125

Mantova: 139

Monza e Brianza: 369

Pavia: 307

Sondrio: 177

Varese: 463.

