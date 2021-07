Coronavirus, i dati del 16 luglio: +34 positivi a Monza e Brianza, aumentano i ricoveri in Lombardia

Inversione di tendenza o no? I dati di venerdì 16 luglio in Lombardia danno numeri in leggero aumento per ricoveri ospedalieri per Covid, anche in terapia intensiva. A Monza e Brianza 34 contagiati.