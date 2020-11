Coronavirus e rsa: a Concorezzo situazione in miglioramento, sotto controllo a Villasanta e Ruginello Situazione Covid in netto miglioramento alla Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo con due ospiti ancora positivi su 29 dopo l’ondata che a ottobre ha provocato anche sedici vittime. Sotto controllo le posività nelle rsa a Villasanta e Ruginello, pesantemente colpite in primavera.

Situazione Covid in netto miglioramento alla Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo. Nell’aggiornamento settimanale fatto dal sindaco Mauro Capitanio risultano solo 2 casi ancora positivi al Coronavirus su 29 ospiti , mentre ci sono ancora 3 dipendenti in isolamento perché contagiati dal virus. Nelle ultime settimane, dall’inizio di ottobre, purtroppo si sono verificati tra gli utenti della casa di riposo 16 decessi di cui 14 proprio per il Covid.

Condizioni ancora migliori a Villa San Clemente a San Fiorano di Villasanta dove ad oggi c’è una sola persona positiva tra i circa 120 ospiti della struttura di via Buozzi. Proprio durante la prima ondata della pandemia si erano registrati 40 decessi di cui 24 per sospetto Covid e 16 per altre cause tra gli anziani residenti nella Rsa villasantese.

Alla casa di riposo della Fondazione San Giuseppe a Ruginello di Vimercate non si registrano più casi Covid, dopo che durante il primo lockdown si erano verificati 26 decessi in gran parte per sospetto Coronavirus.

Intanto le visite dei parenti agli utenti in presenza rimangono ancora bloccate.

