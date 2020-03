Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: a Cesano contagiato un 36enne, primo caso a Bellusco L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo. Nella città chiuso al pubblico il Parco Borromeo per evitare assembramenti. Nel paese del Vimercatese conferma ufficiale del primo cittadino Mauro Colombo.

Ha solo 36 anni il secondo contagiato da Coronavirus a Cesano Maderno. Si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Segue il primo caso di contagio nella città patito da un uomo di 58 anni che ha avuto contatti con la zona rossa della Lombardia per motivi di lavoro. Sempre a Cesano, per invitare i cittadini a stare in casa ed evitare occasioni di assembramento incontrollato, il sindaco Longhin ha deciso di chiudere a tempo indeterminato anche il parco Borromeo.

Primo caso positivo al Coronavirus anche a Bellusco, La conferma ufficiale viene dal sindaco Mauro Colombo. «E’ arrivato purtroppo il momento anche per Bellusco di far fronte al primo contagio - dice il primo cittadino - La conferma è arrivata poche ore fa dalla Agenzia di tutela della salute (Ats) di Monza e Brianza e da persone vicine al cittadino contagiato».

Colombo non dà indicazioni circa l’età e il sesso del malato. «Ad ora - aggiunge - si stanno attivando tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza del cittadino, dei suoi famigliari e delle persone che sono venute in contatto con lui, nonché ai cittadini di Bellusco».

Il sindaco precisa di aver fornito questa informazione: «nell’ottica della trasparenza» invitando tuttavia: «a non avere paura, ad avere fiducia nei protocolli attivati da Ats e definiti a livello nazionale. Siamo una comunità - conclude - dimostriamolo oggi più che mai». Ha ribadito che nessuno sarà lasciato solo di fronte all’emergenza ma che al contempo occorre rivedere le proprie priorità e modificare i comportamenti per evitare contagi. «Bellusco cresce, anche così» dice Colombo.

