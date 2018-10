Cornate, ha cocaina in auto e cerca di fuggire: arrestato dai carabinieri

Un 32enne di origine marocchina senza fissa dimora è stato arrestato mercoledì 24 ottobre attorno alle 20 a Cornate d’Adda, in via XXV Aprile in quanto trovato in possesso di 7 grammi di cocaina già pronte allo spaccio. L’uomo è stato fermato durante un posto di blocco dai militari della stazione di Trezzo sull’Adda.