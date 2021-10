Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Cornate: visita Bertini (Foto by Marco Testa)

Cornate d’Adda: due visite dedicate alle famiglie alla Centrale Bertini Proposte per sabato 7 e domenica 21 novembre dalla Proloco di Cornate, in collaborazione con la società Edison e l’amministrazione comunale: prenotazioni online e costo di 5 euro per ogni nucleo familiare.

Due appuntamenti per far conoscere la Centrale Bertini anche ai più piccoli. Sabato 7 e domenica 21 novembre la Proloco di Cornate, in collaborazione con la società Edison e l’amministrazione comunale, propone due visite alla centrale idroelettrica dedicate ai nuclei familiari con almeno un figlio fino ai 14 anni.

Gli ingressi sono previsti per le ore 14, 14.30, 15, 15.30 e 16 e le visite avranno una durata di circa 45 minuti. L’evento è prenotabile online al link: https://prolococornatedadda.prenotime.it/

Ogni gruppo sarà composto da massimo 20 persone. Si possono prenotare in unica prenotazione massimo 6 posti. Il costo è di 5 euro per ciascun nucleo familiare. Per info: [email protected]

