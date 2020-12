Coop Monza lancia l’album di figurine dell’Asd Silvia Tremolada Coop di Monza prosegue il progetto di attenzione alle diversità varato con l’ultimo supermercato di via Marsala, che è “autism friendly”, e lancia l’album delle figurine dei campioni dell’Asd Silvia Tremolada fotografati dagli “Special reporter”.

Un album delle figurine per i campioni dello sport. E quei campioni sono gli atleti dell’Asd Silvia Tremolada, la onlus che da quasi quarant’anni si occupa di attività motoria per le persone diversamente abili. A produrlo è stata la Coop di Monza in una iniziativa che prosegue il progetto di attenzione alle diversità varato con l’ultimo supermercato di via Marsala, il primo in Europa “autism friendly”, amico dell’autismo per gli accorgimenti presi per la clientela con disturbi dello spettro autistico. “Quindi suoni ridotti, luci appropriate, cartelli di comunicazione aumentativa alternativa posizionati all’inizio di ogni corsia e personale formato appositamente”.

Album figurine Asd Ttremolada e Coop Monza

Questa volta una iniziativa nata dalla collaborazione con Liberi Svincoli attraverso l’attività degli “Special Reporter”, che prevede la formazione – fornita dall’associazione stessa e finanziata da Coop Lombardia e dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – di un gruppo di ragazzi con differenti abilità affinché possano diventare una troupe di videoreporter professionisti. Il risultato sono le immagini diventate figurine: l’album viene regalato da Coop ai suoi clienti nei due negozi della città, mentre il singolo pacchetto contenente 5 figurine sarà ritirabile ogni 15 euro di spesa o acquistabile a 50 centesimi.

“Celebrare gli atleti con mille differenti abilità e lo sport e il volontariato come volani di crescita, inclusione e benessere. Queste sono le idee e i valori che hanno portato alla realizzazione” dell’album, scrive Coop, impegnata nella progettazione sociale e culturale a beneficio dei territori dove si installano i punti vendita. “Un’attenzione che Coop Lombardia porta avanti nell’ottica di inclusione e soddisfazione dei bisogni della comunità che anima la cooperazione”.

